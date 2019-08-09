İzmir ve Denizli'nin ardından Afyon da deprem meydana geldi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen4.2 büyüklüğündeki deprem ve Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Afyon'da da 16 ufak çaplı deprem oldu.09 Ağustos 2019 Cuma 08:39
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, merkez üssü Afyonkarahisar olan 16 deprem meydana geldi.
Dün saat 14.35'te merkez üssü Afyon'un Dazkırı ilçesi olan 2.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3.6 ve 3.2 olan 16 deprem oldu.
Depremlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.
İşte Afyon'daki depremler;
14:35:23 - 2.8 - DARICILAR-DAZKIRI
14:38:16 - 2.8 - DARICILAR-DAZKIRI
14:39:43 - 1.6 - YASSIOREN-BASMAKCI
14:46:42 - 1.7 - DARICILAR-DAZKIRI
14:53:15 - 1.7 - IDRIS-DAZKIRI
15:04:25 - 2.2 - DARICILAR-DAZKIRI
16:09:43 - 2.7 - DARICILAR-DAZKIRI
16:31:38 - 2.5 - DARICILAR-DAZKIRI
17:07:31 - 2.8 - DARICILAR-DAZKIRI
18:21:42 - 1.9 - DARICILAR-DAZKIRI
18:03:44 - 2.9 - AKKOYUNLU-BASMAKCI
21:07:05 - 1.8 - DARICILAR-DAZKIRI
23:50:13 - 3.6 - DARICILAR-DAZKIRI
01:33:02 - 2.4 - DARICILAR-DAZKIRI
01:34:52 - 1.7 - DARICILAR-DAZKIRI
07:05:51 - 3.2 - DARICILAR-DAZKIRI
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