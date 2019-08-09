İzmir ve Denizli'nin ardından Afyon da deprem meydana geldi İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen4.2 büyüklüğündeki deprem ve Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Afyon'da da 16 ufak çaplı deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, merkez üssü Afyonkarahisar olan 16 deprem meydana geldi. Dün saat 14.35'te merkez üssü Afyon'un Dazkırı ilçesi olan 2.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3.6 ve 3.2 olan 16 deprem oldu. Depremlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. İşte Afyon'daki depremler; 14:35:23 - 2.8 - DARICILAR-DAZKIRI 14:38:16 - 2.8 - DARICILAR-DAZKIRI 14:39:43 - 1.6 - YASSIOREN-BASMAKCI 14:46:42 - 1.7 - DARICILAR-DAZKIRI 14:53:15 - 1.7 - IDRIS-DAZKIRI 15:04:25 - 2.2 - DARICILAR-DAZKIRI 16:09:43 - 2.7 - DARICILAR-DAZKIRI 16:31:38 - 2.5 - DARICILAR-DAZKIRI 17:07:31 - 2.8 - DARICILAR-DAZKIRI 18:21:42 - 1.9 - DARICILAR-DAZKIRI 18:03:44 - 2.9 - AKKOYUNLU-BASMAKCI 21:07:05 - 1.8 - DARICILAR-DAZKIRI 23:50:13 - 3.6 - DARICILAR-DAZKIRI 01:33:02 - 2.4 - DARICILAR-DAZKIRI 01:34:52 - 1.7 - DARICILAR-DAZKIRI 07:05:51 - 3.2 - DARICILAR-DAZKIRI

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