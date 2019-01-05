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İzmir ve Aydın'da kar yağışı

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:23
İzmir ve Aydın'da kar yağışı

İZMİR/AYDIN (AA) - Ege Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Buharkent ilçesinin Ericek, Kuyucak'ın Belenova ve Efeler'in Paşayaylası mevkilerinde kar kalınlığının artarak ulaşımda aksamalara neden olmaması için tuzlama çalışması yapılıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar, Gölcük Yaylası'nda güzel manzaralar ortaya çıkardı.

İlçenin bin 49 metre rakımlı Gölcük Yaylası'nda ormanlık alan ve göl çevresindeki yollar beyaza büründü.

Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı, akşam saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin çalışma yaptığını söyledi.

Kar yağışının süreceğini tahmin ettiklerini belirten Aynalı, yarın özellikle İzmir'den ailelerin karla oynamak için Gölcük'e gelmesini beklediklerini ifade etti.

Bozdağ, Ovacık ve Tekke mahallerinde de belediye ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:23
  1. Gölcük
  2. kar
  3. Ödemiş

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