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Biyografi İzmir Valiliğine Süleyman Elban atandı | Süleyman Elban kimdir?
Biyografi

İzmir Valiliğine Süleyman Elban atandı | Süleyman Elban kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-08-10 01:57:00 -
İzmir Valiliğine Süleyman Elban atandı | Süleyman Elban kimdir?

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre İzmir Valiliğine, Adana Valisi Süleyman Elban atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre 57 ilin valisi değişti, 16 vali ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. Kararnameye göre İzmir Valiliğine, Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise Adana Valiliğine atandı.

Süleyman Elban kimdir?

6 Haziran 1969 tarihinde Kırşehir’de doğdu. İlköğrenimini Almanya ve Kırşehir, ortaöğrenimini ise Kırşehir’de tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde mezun oldu. Abant İzzet Baysal Üniversitesinde araştırma görevlisi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Uzman yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 1994 yılında Eskişehir Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. 1995-1996 yıllarında sekiz ay süre ile dil ve kamu yönetimi eğitimi için İngiltere’de bulundu. Edirne-Havsa Kaymakam Vekilliği, Samsun-Yakakent ve Elazığ-Karakoçan Kaymakamlığı görevlerinin ardından 2003 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü şube müdürlüğüne atandı. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptı. İlki 2003 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mahalli İdareler alanında, diğeri de 2008 yılında Portsmouth Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği alanında PPP konulu olmak üzere iki adet yüksek lisans çalışması bulunmaktadır. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde görev yaptığı 13 yıl boyunca mahalli idareler reformu çerçevesinde hazırlanan kanunlar ile diğer ikincil ve alt düzenlemelerin çalışmalarında yer aldı. Mahalli idareler alanında düzenlenen birçok eğitim faaliyetinde eğitimci olarak görev almıştır. Bu alanda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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