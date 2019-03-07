İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçilmesi halinde İzmir'i tarımın marka şehri yapacağını söyledi.

Zeybekci, Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi’nde kooperatifler, birlikler, ziraat odaları, büyük şirketlerin temsilcileri ve üreticileriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Zeybekci, İzmir'de tarımın olmazsa olmaz olduğunu, şehirde üretilen ürünlerin en yüksek değere ulaşması, çiftçinin, üreticinin desteklenmesi hedefiyle önemli projeler hazırladıklarını kaydetti.

Zeybekci, seçilmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1 Nisan'dan itibaren yeni yapılanmaya gideceklerini, "bir daire başkanlığı kurarak altında holding statüsünde Tarım ve Gıda Ürünleri AŞ şirketini" faaliyete geçireceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ürünün ekiminden satın alma, fiyatın düşmesini engelleyecek müdahalede bulunma, soğuk zincirde koruma, paketleme, nakliye, pazarlama gibi konulara değin üreticiye destek verecek. Tarım ve Gıda A.Ş. bir ilke imza atarak üreticiden, çiftçiden ürün alımı gerçekleştirecek, ödemelerini peşin yapacak. Ürünler, son tüketiciye ulaştıracak zincir marketlere vadeli verilecek ve ‘Yerel Ürünler Standı’nda satılacak. Şirket ihtiyaç duyulması halinde alt şirketler kuracak, ortaklıklar oluşturacak."

- "İzmir tarımın marka şehri olacak"

Şirketin, İzmir’in doğal zenginliği olan tarım, süt ve süt ürünleri, süs bitkileri gibi bütün ürünlerin uluslararası marka haline getirilmesini sağlayacağını söyleyen Zeybekci, "Her ürünün markalaşması için özel çalışma gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca, üretimde ihtiyaç duyulan gübre, makine, teçhizat başta olmak üzere tüm malzemeleri toptan ve ucuza temin ederek üreticiye zorlanmayacağı vadelerde ödeme imkanıyla verecek. İzmir tarımın marka şehri olacak." dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin, balıkçılık ve tüm yan kollarda üreticinin yanında yer alacağını kaydeden Zeybekci, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketinin desteği ve koordinasyonuyla İzmir gerek peyzaj gerek süs bitkileri üretiminde cazibe üssü ve ihracat merkezi haline gelecek." diye konuştu.



İzmir'e özel, benzeri olmayan Süt ve Süt Ürünleri Bölgesi oluşturulacağını, "İzmir tulumu" gibi bilinen tatlara sahip çıkılacağını ve markalaştırıp uluslararası tanıtımını gerçekleştireceklerini kaydeden Zeybekci, "Dünyanın en zengin mutfağı Ege'de. İzmir'in binlerce yıllık yemek kültürünü dünyaya tanıtma amaçlı etkinlikler düzenlenecek ve gastronominin Türkiye'deki marka yüzü İzmir olacak." ifadelerini kullandı.

Seçilmesi halinde İzmir'e gıda teknolojileri vadisinin de kurulacağını aktaran Zeybekci, yaş sebze-meyve, fidecilik, süs bitkileri ve daha birçok ürünün yetiştirildiği bölgenin, üretim ve Ar-Ge merkezi haline getirileceğini bildirdi.

Zeybekci, şunları kaydetti:

"Vadi içerisindeki firmalara tarımsal üretim konusunda, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı bütün destekler sunulacak. Desteklerden en etkili şekilde faydalanılması amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. Şirketimiz, kooperatiflerimiz, üretici birliklerimizle görüşecek gerektiği yerde yatırıma yüzde 50'ye kadar ortak olacak. Yenilenebilir enerji kullanan seralara en üst seviyede destek vereceğiz. Soğuk hava depolama, işleme paketleme, çelik silo yapımlarında öncü olacağız."

Programa AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atila Kaya, Torbalı, Selçuk, Menderes, Kemalpaşa, Kiraz belediye başkanları ile Cumhur İttifakı'nın çevre ilçe belediye başkan adayları katıldı.