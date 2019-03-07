İzmir polisi kaçak silah üreten şebekeye operasyon yaptı

İzmir'de kurdukları atölyelerde tanınmış bir tabanca markasını taklit ederek kaçak silah ürettikleri belirlenen 53 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapan bir şebekenin imalatını yaptıkları tabancaları piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri yaklaşık 3 ay takip eden ekipler, Gediz ve Göksu mahallelerinde bulunan bir ev ile 2 atölyeye operasyon düzenledi.

Operasyonda 53 şüpheli gözaltına alınırken silah imalatı için kurulan atölyelerde ünlü bir marka tabancanın seri üretiminin yapıldığı belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 87 ruhsatsız tabanca, 120 tabanca sürgüsü, bin 500 tabanca gövdesi, 350 tabanca yayı, 500 yiv setli namlu, 12 silah kalıbı, 10 makina, binlerce ufak metal veya plastik silah parçaları, yüzlerce muhtelif çaplarda fişek ele geçirildi.

- Kargoyla Türkiye'nin her yerine göndermişler

Emniyetin yaptığı takipte, üretimi yapılan tabancaların sahte gönderici ve alıcı isimleriyle kargo şirketlerine verilerek Türkiye'nin değişik illerine gönderildiği, Manisa, Aydın, Konya ve Hakkari'de de şebekeyle birlikte hareket eden aracı kişiler olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ünlü bir firmaya ait markalı tabancayı birebir taklit ederek kalıp hazırladıkları, ateşli silah ve parçaları imal ettikleri belirtildi.

Piyasaya sürülen silahların terör örgütlerinin de eline geçmiş olabileceği değerlendirilirken soruşturma genişletilerek çok yönlü sürüyor.