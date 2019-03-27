"İzmir PKK'lılara peşkeş çekilmek istenmiştir"

İZMİR (AA) - MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si tarafından PKK'lılara peşkeş çekilmek istenmiştir. Tunç Soyer'in belediye meclis üyesi listelerinde tam 14 PKK militanı yer almaktadır. Fotoğraf açık, görüntü nettir. Mustafa Kemal'in düşman işgalinden kurtardığı İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düşmana teslim edilmeye çalışılmaktadır." dedi.

Osmanağaoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, belediyeciliğin öncüsü, modern anlamda şehirciliğin kilometre taşı olan İzmir'in bugün çarpık bir yerel yönetim anlayışı sebebiyle yaralı ve zor durumda olduğunu belirtti.

İzmirlilerin hak ettikleri şehre kavuşması için sadece isim veya kadro değişikliği değil, bir zihniyet değişikliği gerektiğini ifade eden Osmanağaoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni CHP, genetiğiyle oynanmış GDO'lu CHP'dir. Bu CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı çok daha ağır bir ihanet oyununun içindedir. Türk milletinin gözlerinin içine baka baka yürüttükleri bu oyunu, birtakım süslü cümleler ve kaçamak cevaplarla görünmez kılabileceklerine inanmışlardır. PKK ile ortaklık kurup, bölücülerle birlikte seçime girip, İzmirlinin temiz oylarına talip olabileceklerini düşünmüşlerdir."

Türkiye'nin hemen her şehrinde birtakım bölücü örgüt militanlarının CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerine belediye meclis üyesi olarak yazdırıldığını öne süren Osmanağaoğlu, Kandil'den gelen talimatla kurulan ortaklığın yine terörist inlerinden gelen listelerle iyice perçinlendiğini kaydetti.

- "Zillet ittifakı bir seçim ortaklığı değil, bir suç ortaklığıdır"

Osmanağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si tarafından PKK'lılara peşkeş çekilmek istenmiştir. Tunç Soyer'in belediye meclis üyesi listelerinde tam 14 PKK militanı yer almaktadır. Fotoğraf açık, görüntü nettir. Mustafa Kemal'in düşman işgalinden kurtardığı İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düşmana teslim edilmeye çalışılmaktadır. İzmir'in önemli altyapı problemlerinin birisi lağım sıkıntısı fakat sıklıkla patlayan ve etrafa kötü koku yayan lağımlar dahi, ortalığa yayılan bu listeler kadar iğrenç değildir. Listeler ortadadır. Zillet ittifakı bir seçim ortaklığı değil, bir suç ortaklığıdır. Lağım patlamıştır. Kirli cepheleşme İYİ Parti İzmir İl Başkanlığında itiraf edilmiştir. Onlar da Kılıçdaroğlu gibi PKK'lı aday gösterme kervanından geri durmamışlar, bölücü 29 adayı listelerine yazmışlardır."









