0553 313 94 23

"İzmir PKK'lılara peşkeş çekilmek istenmiştir"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu:- "İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si tarafından PKK'lılara peşkeş çekilmek istenmiştir. Tunç Soyer'in belediye meclis üyesi listelerinde tam 14 PKK militanı yer almaktadır. Fotoğraf açık, görüntü nettir. Mustafa Kemal'in düşman işgalinden kurtardığı İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düşmana teslim edilmeye çalışılmaktadır"

27 Mart 2019 Çarşamba 13:57
"İzmir PKK'lılara peşkeş çekilmek istenmiştir"

İZMİR (AA) - MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si tarafından PKK'lılara peşkeş çekilmek istenmiştir. Tunç Soyer'in belediye meclis üyesi listelerinde tam 14 PKK militanı yer almaktadır. Fotoğraf açık, görüntü nettir. Mustafa Kemal'in düşman işgalinden kurtardığı İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düşmana teslim edilmeye çalışılmaktadır." dedi.

Osmanağaoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, belediyeciliğin öncüsü, modern anlamda şehirciliğin kilometre taşı olan İzmir'in bugün çarpık bir yerel yönetim anlayışı sebebiyle yaralı ve zor durumda olduğunu belirtti.

İzmirlilerin hak ettikleri şehre kavuşması için sadece isim veya kadro değişikliği değil, bir zihniyet değişikliği gerektiğini ifade eden Osmanağaoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni CHP, genetiğiyle oynanmış GDO'lu CHP'dir. Bu CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı çok daha ağır bir ihanet oyununun içindedir. Türk milletinin gözlerinin içine baka baka yürüttükleri bu oyunu, birtakım süslü cümleler ve kaçamak cevaplarla görünmez kılabileceklerine inanmışlardır. PKK ile ortaklık kurup, bölücülerle birlikte seçime girip, İzmirlinin temiz oylarına talip olabileceklerini düşünmüşlerdir."

Türkiye'nin hemen her şehrinde birtakım bölücü örgüt militanlarının CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerine belediye meclis üyesi olarak yazdırıldığını öne süren Osmanağaoğlu, Kandil'den gelen talimatla kurulan ortaklığın yine terörist inlerinden gelen listelerle iyice perçinlendiğini kaydetti.

- "Zillet ittifakı bir seçim ortaklığı değil, bir suç ortaklığıdır"

Osmanağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si tarafından PKK'lılara peşkeş çekilmek istenmiştir. Tunç Soyer'in belediye meclis üyesi listelerinde tam 14 PKK militanı yer almaktadır. Fotoğraf açık, görüntü nettir. Mustafa Kemal'in düşman işgalinden kurtardığı İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düşmana teslim edilmeye çalışılmaktadır. İzmir'in önemli altyapı problemlerinin birisi lağım sıkıntısı fakat sıklıkla patlayan ve etrafa kötü koku yayan lağımlar dahi, ortalığa yayılan bu listeler kadar iğrenç değildir. Listeler ortadadır. Zillet ittifakı bir seçim ortaklığı değil, bir suç ortaklığıdır. Lağım patlamıştır. Kirli cepheleşme İYİ Parti İzmir İl Başkanlığında itiraf edilmiştir. Onlar da Kılıçdaroğlu gibi PKK'lı aday gösterme kervanından geri durmamışlar, bölücü 29 adayı listelerine yazmışlardır."





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:57
  1. MHP
  2. seçim 2019
  3. Tamer Osmanağaoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oltayla yakalandı! 82 kiloluk turna balığı ilçeyi şaşkına uğrattı
    1. Oltayla yakalandı! 82 kiloluk turna..
    2. Duayen sanayiciler İSOV'da buluştu
    3. Ford, Rusya'daki otomobil üretimini..
    4. Schneider Electric, Innovation Talks..
    5. Sağlık Bakanı Koca, Editör Masası'na..
    6. Görevden alınan Musul Valisi Agub..
    7. 5 yaşındaki Elif, yangında feci..
    8. Bakan Koca'dan Deniz Baykal'a ziyaret
    9. MHP'den Engin Altay'a tepki!
    10. Yemen hükümetinden BAE'ye karşı sesler..
    11. Otoyol gişesine çarpan otomobil alev..
    12. Maltepe'de TIR parkında top mermisi..
    13. Eski Interpol Başkanı Mıng Çin..
    14. "Türkiye'yi güneyinden ve Türkiye'yi..
    15. Huawei P30 ne zaman piyasaya çıkacak?..
    16. Teröristler köşeye sıkıştı!
    17. Deniz Baykal son dakika durumu nasıl |..
    18. Emrullah Dursun kimdir? | MİT TSK..
    19. UITT Ukrayna Turizm Fuarı başladı
    20. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!