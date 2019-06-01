İzmir Otogarı’nda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İzmir Otogarı’nda yoğunluk gözlendi. 9 günlük tatil öncesi günde bini aşkın araş otogardan giriş çıkış yaparken, otobüs firmaları yoğunluk nedeniyle ek seferleri de sıklaştırdı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili, asker sevkiyatları ile çakışınca İzmir Otogarı’nda da yoğunluk yaşanmaya başladı. Bir hafta önce biletlerin yüzde 80’i tükendi, bayrama sayılı günler kala tüm seferler dolduğu için otobüs firmaları tarafından ek seferler konuldu. Günde bini aşkın aracın giriş çıktığı otogar havadan görüntülenirken, yolcular bilet bulmakta güçlük çektiklerini, otobüs şoförü firması çalışanları ise işlerin bayram boyunca çok yoğun olacağını söyledi.

Bayram boyunca yoğunluk olacak

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali (İZOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı Aslan, bayramda 7/24 esasına göre çalışacaklarını belirterek “Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk var. Bir hafta öncesinden yüzde 80 oranında doluluğu yakalamıştık. Şu anda yüzde 150 doluluk oranı var. Bayram tatili asker sevkiyatlarına denk geldiği için ek seferlerin de hepsi aktif durumda. Dün 919 aracımız çıkış yaptı, bugün bin 200’ü buldu. Bu kez uzun süreli tatil olduğu için bayram boyunca yoğunluk bekliyoruz” dedi.

Belgesiz araç uyarısı

Vatandaşlara belgesiz otobüs uyarısında da bulunan Lal Manisalı Aslan, “Vatandaşların, D1, D2 belgeleri olmadan çıkan araçları, terminalin dışından kalkan araçları tercih etmemesi gerekiyor. Eğer bir araç terminalden çıkış yapmıyorsa mutlaka eksik bir belgesi vardır. Bizim trafik noktamız, araç belgeleri tam olmadan tekerleklerin dönmesine izin vermiyor. Vatandaşların kendi sağlıkları ve sevdiklerine kavuşması için dikkat etmeleri gerekiyor” diye konuştu.