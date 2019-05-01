0553 313 94 23

İzmir Orman Müdürlüğünden 180. yıla özel 9 kilometrelik doğa yürüyüşü

Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 180.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:32
İzmir Orman Müdürlüğünden 180. yıla özel 9 kilometrelik doğa yürüyüşü

Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 180. yılının kutlandığı 2019 yılı etkinlikleri kapsamında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir’in Karabel Ormanları’nda 180. yıl doğa yürüyüşü düzenledi.


Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 180. yılı kutluyor. Etkinlikler kapsamında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de doğa yürüyüşü düzenledi. İzmir’in Karabel Ormanları’nda gerçekleşen yürüyüş ilgi gördü. Etkinliğe, Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı bulunan İzmir Dağcılık Kulüpleri üyelerinden oluşan 60 kişilik katılımcı grubu da eşlik etti.


Karabel Ormanları’nın doğası içinde geçen 9 kilometrelik yürüyüş parkuru 2,5 saat içinde tamamlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:32
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da su kanalında bulunan cesedin kimliği belirlendi
    1. Hatay'da su kanalında bulunan cesedin..
    2. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü..
    3. MSB:"Irak kuzeyi Metina, Gara, Hakurk..
    4. Bakan Akar'ın yoğun görüşme programı
    5. Geç sigortalı olan için Bağ-Kur..
    6. İzmir’in ilçelerini 1 Mayıs coşkusu..
    7. Aksaray’da işçi bayramında üzerine..
    8. Kıdem tazminatı alır yazısı kimlere..
    9. Erdoğan'dan Hak-İş ve Memur-Sen'e..
    10. Musevi Mezarlığı’nın kapı ve..
    11. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    12. Katia & Bony’den yeni mağaza açılışı
    13. İstanbul'da 1 Mayıs
    14. TÜM-İŞ Genel Başkanı Şahin, iş..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Mahmut Arslan..
    16. Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na..
    17. Morales'ten Trump'a Venezuela eleştirisi
    18. Kocaeli Kitap Fuarı’nda açık havada..
    19. Kendini toparlayamayan Temel..
    20. 14 yaşındaki çocuk sürücü ölümden döndü
    21. Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
    22. Medipol Üniversitesi taban puanları 2019
    23. Galatasaray'da Beşiktaş derbisi..
    24. Ordu'da çöpte bebek cesedi bulundu
    25. Osmaniyeli judocular Türkiye’yi temsil..
    26. Taksim Meydanı kapatılınca esnaf top..
    27. Başkan Söğüt işçileri yalnız bırakmadı
    28. Yalova ve Bursa’da FETÖ/PDY operasyonu
    29. Fobileriniz sizi esir almasın!..
    30. Karaçi’de sıcaklık artışı yüzünden..
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...