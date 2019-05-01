İzmir Orman Müdürlüğünden 180. yıla özel 9 kilometrelik doğa yürüyüşü
Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 180.01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:32
Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 180. yılının kutlandığı 2019 yılı etkinlikleri kapsamında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir’in Karabel Ormanları’nda 180. yıl doğa yürüyüşü düzenledi.
Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 180. yılı kutluyor. Etkinlikler kapsamında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de doğa yürüyüşü düzenledi. İzmir’in Karabel Ormanları’nda gerçekleşen yürüyüş ilgi gördü. Etkinliğe, Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı bulunan İzmir Dağcılık Kulüpleri üyelerinden oluşan 60 kişilik katılımcı grubu da eşlik etti.
Karabel Ormanları’nın doğası içinde geçen 9 kilometrelik yürüyüş parkuru 2,5 saat içinde tamamlandı.
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