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İzmir Metrosu 19 yılda "1 milyar" yolcu taşıdı

İzmir’de raylı sistemle çağdaş toplu taşıma dönemini başlatan İzmir Metrosu, hizmete girdiği 22 Mayıs 2000 tarihinden bu yana 1 milyarın üzerinde yolcu taşıdı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:09
İzmir Metrosu 19 yılda "1 milyar" yolcu taşıdı

İzmir’de raylı sistemle çağdaş toplu taşıma dönemini başlatan İzmir Metrosu, hizmete girdiği 22 Mayıs 2000 tarihinden bu yana 1 milyarın üzerinde yolcu taşıdı. 19. hizmet yılını geriden bırakan İzmir Metrosu, raylar üzerinde 35 milyon kilometre yol yaptı.


19 yıl önce hizmete giren İzmir Metrosu, sağladığı hız ve konforla kent içi ulaşım ağının vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Bu süre içinde 1 milyar 37 milyon yolcu taşıyan İzmir Metrosu, kat ettiği mesafelerle de dikkat çekiyor. İlk günden bu yana 35 milyon kilometre yol yapan metro, dünyanın etrafını 873 kez dolaşmış oldu.



Büyümeye devam ediyor


19 yıl önce, 10 istasyon ve 11,5 kilometre hat uzunluğuyla hizmete başlayan İzmir Metrosu, bugün işletimini yaptığı metro ve tramvay hatlarında toplam 41 kilometrede, 55 istasyon ve durakta hizmet veriyor. 2000 yılında 45 araç ile başlayan işletme, yeni metro ve tramvay araçlarının dahil edilmesiyle 220 araçlık dev bir filoya sahip oldu. İzmir Metrosu günde 350 binin üzerinde yolcu taşıyor. Aynı işletme bünyesindeki Karşıyaka Tramvayı’nın taşıdığı 41 bin ve Konak Tramvayı’nın taşıdığı 92 bin yolcuyla birlikte her gün 483 bin yolcunun ulaşımı sağlanıyor. Günümüzde İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı, kent içi toplu ulaşımın yüzde 23’ünü karşılıyor.



Hizmet kalitesi tescilli


İzmir Metrosu, Türk Standartları Enstitüsünden aldığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi belgeleriyle de hizmet kalitesini tescilledi. İzmir Tramvayı ise ’Entegre Yönetim Sistemi’ne dahil edildi. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinin (UITP) 2011 yılı nisan ayında yapılan 59. Dünya Kongresi’nde, ’Sürdürülebilir Gelişme Beyannamesi’ni imzalayan İzmir Metrosu toplu taşımacılıkta standartları yükseltmeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:09
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