İzmir Metro’nun 69 personeli sertifikalarını aldı

Avrupa Birliği bünyesinde yürütülen Mahir Eller Projesi’ne katılan ve mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan İzmir Metro A.Ş. çalışanlarına belgeleri EBSO’da düzenlenen bir törenle takdim edildi. Törene, İzmir’in kadın metro ve tramvay sürücüleri damga vurdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği içinde yürütülen “Mahir Eller Projesi”ne katılan çalışanlara mesleki yeterlilik belgeleri törenle verildi. Proje kapsamında, “Kent içi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı” ve “Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü” meslek gruplarında personeli belgelendirilen ilk kurum olmayı başaran İzmir Metro A.Ş. proje kapsamında en fazla kadın sürücü personeli barındıran kurum olma unvanını da elde eti. İzmir Metro A.Ş. bünyesindeki üç meslek grubundan 69 personel de mesleki yeterlilik belgesinin sahibi oldu. İzmir’de Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nda gerçekleştirilen törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

"Büyük bir şeref"

Belge takdimi töreninde bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sınavlar sonucunda başarılı olan 20 tren sürücüsünün 14’ünün kadın olmasına dikkat çekti. Başkan Soyer, “Bu hem İzmirimiz hem belediyemiz için büyük bir şereftir. Çünkü İzmir bu proje ile Türkiye’de en fazla sayıda sertifika sahibi kadın tren sürücüsüne sahip il unvanını elde etmiş oldu. Bizler yola çıkarken ‘Belediye Ana’ söylemini kullandık ve İzmir’in mahallelerinden sokaklarına, kırlarından tarlalarına her yere, ana şefkatiyle dokunacağımızı söyledik. Yaptığımız bütün çalışmalarda, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas al acağımızı ifade ettik. Bu açıdan kadın tren sürücülerinin başarısı ve İzmir’in bu hususta yine öncü kent olması bizim için çok büyük bir onurdur.”