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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı

06 Aralık 2018 Perşembe 17:05
İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan A.D, T.O, O.Z, T.K. ve M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir Adliyesine sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda İzmir'de bir evde ve İstanbul'da kamyonette 240 kilogram skunk ele geçirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:05
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