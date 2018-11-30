İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir merkezli iki ilde uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 240 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen bazı kişileri takibe aldı.

Şüphelilerin İstanbul'daki zanlılarla irtibatlı hareket ettiğini belirleyen ekipler, olayla ilgili adreslere operasyon düzenledi.

İzmir'de bir evde ve İstanbul'da kamyonette arama yapan ekipler, 240 kilogram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Ekipler, olayla bağlantılı olarak uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.D, T.O, O.Z, T.K. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu maddenin son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu bildirdi.



