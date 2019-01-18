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İzmir merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu

78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, Bakırköy'de gözaltına alındı

18 Ocak 2019 Cuma 15:29
İzmir merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu

İSTANBUL (AA) - İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında, 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can İstanbul'da gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde tecridini protesto etmek, örgüte müzahir kitleyi ayakta tutmak amacıyla faaliyet gösterenlere yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarması üzerine, emniyet ekipleri harekete geçti.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında, 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'ı Bakırköy'deki evinde gözaltına alındı.

Ataköy Polis Merkezi'ne getirilen Can, buradaki işlemlerinin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen tüm şüpheliler yakalandı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 15:29
  1. Celalettin Can
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