İzmir merkezli tarihi eser operasyonu İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Çamyayla köyü Keller Arpası mevkisinde tespit edilen izinsiz kazıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu İzmir, Eskişehir, Ankara, Kütahya, Bursa ve Tokat'ta 12 adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev adresinde yapılan aramada bulunan 7 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.