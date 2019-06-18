İzmir merkezli FETÖ’nün TSK’nın kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48’i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün İzmir’deki TSK yapılanmasına yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde düzen İzmir merkezli FETÖ’nün TSK’nın kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48’i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli FETÖ’nün TSK’nın kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48’i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün İzmir’deki TSK yapılanmasına yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 48’i muvazzaf 65 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun devam ettiği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.