İzmir merkezli FETÖ’nün TSK’nın kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48’i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün İzmir’deki TSK yapılanmasına yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde düzen
İzmir merkezli FETÖ’nün TSK’nın kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48’i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.18 Haziran 2019 Salı 08:50
İzmir merkezli FETÖ’nün TSK’nın kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48’i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün İzmir’deki TSK yapılanmasına yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 48’i muvazzaf 65 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun devam ettiği bildirildi.
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