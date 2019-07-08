İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği iddia edilen 55 kişi yakalandı

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