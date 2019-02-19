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İzmir merkezli 41 ilde operasyon: 169 gözaltı kararı, 113’ü yakalandı

İzmir merkezli 41 ili kapsayan FETÖ operasyonunda, 49 muvazzaf asker olmak üzere aralarında doktor, öğretmen, polis memuru, Deniz Kuvvetlerinin mahrem yapılanması içerisinde genel müdür, müdür gibi pozisyonlarda çalışan 169 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 113’ü yakalandı.

19 Şubat 2019 Salı 11:55
İzmir merkezli 41 ilde operasyon: 169 gözaltı kararı, 113’ü yakalandı

İzmir merkezli 41 ili kapsayan FETÖ operasyonunda, 49 muvazzaf asker olmak üzere aralarında doktor, öğretmen, polis memuru, Deniz Kuvvetlerinin mahrem yapılanması içerisinde genel müdür, müdür gibi pozisyonlarda çalışan 169 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 113’ü yakalandı. Ayrıca, örgütün gaybubet evlerine yönelik operasyonda da 9 şüpheli de yakalandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY Silahlı Tterör Örgütü’ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 41 ilde operasyonun düğmesine basıldı. Eş zamanlı baskınlarda; halen aktif görevde 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 10 üsteğmen, 36 astsubay (toplam 49’u muvazzaf) ile 16’sı ihraç, açıkta, istifa veya emekli, 22’si askeri okuldan ilişiği kesilen olmak üzere toplam 87 asker; 22’si özel sektörde öğretmen, 5’i doktor, 3’ü aktif görevde polis memuru, 1’i aktif görevde komiser yardımcısı ve Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde; genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen gibi görevlerde bulundukları tespit edilen 12 zanlı, diğerleri ise mesleği tespit edilemeyen veya özel sektör çalışanı olmak üzere toplamda 169 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Kararın ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı terör, mali, istihbarat ve organize şube ekipleri eş zamanlı operasyonlar yaparak, gözaltı kararı verilen şahısların adreslerine baskın yaptı. 41 ili kapsayan operasyonda, şu ana kadar 113 şahıs yakalandı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Öte yandan polis, FETÖ’nün gaybubet evlerine de operasyon yaptı. Operasyonda, şu ana kadar 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:55
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