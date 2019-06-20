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İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı.

20 Haziran 2019 Perşembe 07:05
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün hücre evleri olarak değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları, çok sayıda sahte kimlik ve para ele geçirildi.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir, Manisa, Ankara ve Ordu’da örgüt yapılanmasını tekrar oluşturma ve aktif hale getirmeye çalışan şüphelilerin hücre evi olarak kullandığı tespit edilen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin tespit edilen adreslere yaptığı operasyonlarda aranması bulunan ve aralarında örgütün mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu ileri sürülen 33 kişi gözaltına alındı.


Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları,şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz ele geçirildi. Emniyette götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 07:05
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