İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün hava kuvvetleri ve sahil güvenlik yapılanmasına operasyon: 89 gözaltı
İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordinasyon sağlandı. İstihbarat / Personel Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Müdürlüğü, örgütsel iletişim tarzına uygun olarak, ön ödemeli sabit hat teması olan ve bazılarının örgüte üye olduklarına dair başka delilleri bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başlandı.
İzmir merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyonlar kapsamında 16'sı pilot (4 F16 pilot), 98'i Hava Kuvvetleri mensubu, 12'si muvazzaf asker olmak üzere toplam 110 asker gözaltına alındı. .
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan gözaltına alınan askerlerin 7'sinin albay, 2'sinin yarbay, 9'unun binbaşı, 17'sinin yüzbaşı, 37'sinin üsteğmen, 4'ünün teğmen, 33'ünün astsubay ve 1 uzman çavuş olduğu belirtildi.