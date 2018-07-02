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İzmir marşı çalıntı çıktı!

Eski Türkiye artıklarının İzmir Marşı diye yutturduğu ve rakı masalarına meze yaptığı İzmir Marşı’nın, I. Dünya Savaşı’nda Kafkasya Cephesi’ne ithafen “Kafkasya Marşı” olarak yazıldığı ortaya çıktı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:58
İzmir marşı çalıntı çıktı!

HAKKI BİLİR/ İSTANBUL  - Milli irade karşıtlarının İzmir Marşı diye yutturmaya çalıştığı İzmir Marşı’nın, 1. Dünya Savaşında Doğu cephesinde, Ruslara karşı savaşan Osmanlı askerleri için yazılan Kafkasya Marşı olduğu ortaya çıktı. Seküler laik kesimin, “İzmir’in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orda sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa” diye seslendirdikleri marşın orijinalinin, “Kafkasya dağlarında çiçekler açar/Altın güneş orda, sırmalar saçar/Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar/Kader böyle imiş ey garip ana/Kanım helâl olsun güzel vatana” olduğu bildirildi.

NEREDEYSE BİREBİR AYNI

Mustafa Kemal Atatürk’ün ardına saklanarak milli irade düşmanlığı yapan Kemalistlerin dilinde pelesenk olan İzmir Marşı’nın, 1. Dünya Savaşında Doğu’da Ruslara karşı destansı bir mücadele veren Osmanlı askerlerine ithafen yazılan Kafkasya Marşı’ndan aşırma olduğunun anlaşılması, laik kesimin değerlerimize olan düşmanlığını gözler önüne serdi. Özellikle futbol müsabakalarında, içkili kulüplerde ve CHP mitinglerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığını dillendirmek için söylenen İzmir Marşı’yla Kafkasya Marşı’nın birebir aynı olması, bu kadar da olmaz dedirtti. Büyük bir kahramanlığın tezahürü olan destanın, yıllarca rakı masalarına meze yapılması ve İzmir Marşıymış gibi yutturulmaya çalışılması ise büyük tepki çekti.

RESMEN ARAKLANMIŞ!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1923 yılında Alman besteci Kurt Striegler tarafından bestelendiğini açıkladığı İzmir Marşı’nın sözleri şu şekilde, “İzmir’in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orda sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa” 1. Dünya savaşında Kafkas Cephesinde çarpışan kahraman askerlerimiz için yazılan marşın orijinalinde ise şu sözler bulunuyor, “Kafkasya dağlarında çiçekler açar/Altın güneş orda, sırmalar saçar/Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar/Kader böyle imiş ey garip ana/Kanım helâl olsun güzel vatana.

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:58
  1. İzmir marşı
  2. Kafkasya Marşı
  3. çalıntı

YORUM YAZ

  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM30 dk önce
    M.kamalin askerleriyiz diyenlere, kamalist,attatürükçülere yoldaşları S.Sakık "İT SÜRÜSÜ"dediğinde ciddi bir tepki vermemişlerdi. Pankartı görünce aklıma geldi.
  • sevil dogansevil dogan1 sa önce
    ...Yunan komutan mı kurdu ülkeyi...
  • emin abdulhamidemin abdulhamid3 sa önce
    Seçim boyunca CHP’nin araçları her yerde İzmir Marşı çaldı, sürekli M.Kemal ismi! Sanki her yer İzmir sanki CHP’nin adayı M.Kemal paşa! Halbuki Akparti’nin içerisinde besmele ve bayrak geçen şarkıları, “ortak değerleri” alet ettiği için yasaklanmıştı! Peki M.Kemal adı ve İzmir marşını kullanmak neden yasaklanmıyor? Milletin ortak değeri değil her halde? Bu İzmir Marşı CHP’nin seçim şarkısı ise orada burada, metroda otobüste sokakta statlarda sürekli bunu çalanlar kimin propagandasını yapıyor? hangi hakla?
  • cankat cankatoglucankat cankatoglu4 sa önce
    Noldu lan kıskandınız mı ?:)
  • MahmutMahmut3 sa önce
    Bunu daha yeni öğrenen adama en iyi tabirle cahil denir.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    zaten chpkk nın neresi çalıntı değilki. her şeyleri hile adam kandırma , demokrasi ve atatürkçülük lafı adı altında , kıral faruk yönetimidir chpkk.
  • SananelaSananela2 sa önce
    Madem Atatürk bu kadar kötüydü o zaman onun kurduğu ülkede yaşama hakkınız yok.
  • HüseyınHüseyın1 sa önce
    Niye sasirdiniz olurum turkiyemde kurtceden çalıntı cikmadimi
  • Esen KurtuluşEsen Kurtuluş48 dk önce
    Turan hülyasına 90.000 evladımızı toprağın bağrına düşüren Süslü Enver'den mi bahsediyorsun?
  • attillaattilla3 sa önce
    .....
  • o neki hoş gelişler olao neki hoş gelişler ola2 sa önce
    hoş gelişler ola KAHRAMAN ENVER PAŞA yı m kamal paşa çevrilmesi gibidaha neler...... var
  • CanCan1 sa önce
    Yeter artık bu düşmanlık, ayrıştırma oyunlarına gelmeyin yahu. Yeni Türkiye artıkları ne demek? Tarihi unutmayalım. Övünülen Osmanlı İmparatorluğu da bu şekilde yıkılmadı mı!?! Böyle kalemşör, provakatör yazarları ciddiye almayın. Amaç, koca imparatorluğa ne yaptılarsa, aynısını yapmak. Bu oyunu Filistin de görüyor kabul ediyorsanız, ülkemizde yapıldığını da kabul edecek, bu ve benzeri bölücü tahriklere kapılmayacaksınız. Bakın her habere sorgulamadan inanmak, Kur-an ın emirleri ile de örtüşmüyor. Kaynak göstersin bu haberi yapan!?! Hangi arşiv den edinmiş bu bilgiyi? Ya da hangi belgeye dayanarak ulaşmış bu sonuca.? "Öyle olduğu ortaya çıktı" diyor ya; kim nerede, nasıl bir araştırma yapmış, açıklasin!!! Yok ne gerek var. Anonim, dedesinin nenesinin, sözde kendi dede ve ninelerinden duyduğu y muş. Bak bak!!! O halde ben de buradan açıklıyorum, aslında ne Osmanlı vardı, ne Atatürk. Biz yokuz aslında... İnandınız mı? Evet ise neden, hayır ise neden?? Ya da, şöyle bir haber çıksa; "Aleyna Tilki nin tüm şarkılarının, Neşet Ertaş' a ait olduğu ortaya çıktı" Eeee ....??????
  • Atilla senin adin yobazAtilla senin adin yobaz2 sa önce
    Atilla senin adin yobaz soyadin da frenk kopegi
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