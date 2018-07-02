İzmir marşı çalıntı çıktı!

HAKKI BİLİR/ İSTANBUL - Milli irade karşıtlarının İzmir Marşı diye yutturmaya çalıştığı İzmir Marşı’nın, 1. Dünya Savaşında Doğu cephesinde, Ruslara karşı savaşan Osmanlı askerleri için yazılan Kafkasya Marşı olduğu ortaya çıktı. Seküler laik kesimin, “İzmir’in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orda sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa” diye seslendirdikleri marşın orijinalinin, “Kafkasya dağlarında çiçekler açar/Altın güneş orda, sırmalar saçar/Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar/Kader böyle imiş ey garip ana/Kanım helâl olsun güzel vatana” olduğu bildirildi.

NEREDEYSE BİREBİR AYNI

Mustafa Kemal Atatürk’ün ardına saklanarak milli irade düşmanlığı yapan Kemalistlerin dilinde pelesenk olan İzmir Marşı’nın, 1. Dünya Savaşında Doğu’da Ruslara karşı destansı bir mücadele veren Osmanlı askerlerine ithafen yazılan Kafkasya Marşı’ndan aşırma olduğunun anlaşılması, laik kesimin değerlerimize olan düşmanlığını gözler önüne serdi. Özellikle futbol müsabakalarında, içkili kulüplerde ve CHP mitinglerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığını dillendirmek için söylenen İzmir Marşı’yla Kafkasya Marşı’nın birebir aynı olması, bu kadar da olmaz dedirtti. Büyük bir kahramanlığın tezahürü olan destanın, yıllarca rakı masalarına meze yapılması ve İzmir Marşıymış gibi yutturulmaya çalışılması ise büyük tepki çekti.

RESMEN ARAKLANMIŞ!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1923 yılında Alman besteci Kurt Striegler tarafından bestelendiğini açıkladığı İzmir Marşı’nın sözleri şu şekilde, “İzmir’in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orda sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa” 1. Dünya savaşında Kafkas Cephesinde çarpışan kahraman askerlerimiz için yazılan marşın orijinalinde ise şu sözler bulunuyor, “Kafkasya dağlarında çiçekler açar/Altın güneş orda, sırmalar saçar/Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar/Kader böyle imiş ey garip ana/Kanım helâl olsun güzel vatana.