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İzmir-Manisa kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Manisa girişi Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde heyelanın ardından çöken istinat duvarı yolu kapattı- Dağdan inen kaya parçaları ve toprak nedeniyle İzmir'den Manisa'ya ulaşım sağlanamıyor

11 Haziran 2019 Salı 21:33
İzmir-Manisa kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

MANİSA (AA) - Manisa-İzmir kara yolu kent merkezi çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle geliş istikametine ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu Manisa-İzmir kara yolu Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde heyelanın ardından istinat duvarı çöktü.

Dağdan inen kaya parçaları ve toprak, İzmir'den Manisa istikametine giden yolun kapanmasına neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Manisa'dan, İzmir yönüne ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada İzmir'den Manisa'ya gitmek isteyen sürücüler, otoyol ve Menemen istikametine yönlendiriliyor.


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 21:33
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