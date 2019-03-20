İzmir-Manisa arasında yeni açılan Sabuncubeli Tüneli, iddialara göre seyir halindeki bir tırın alev alması nedeniyle trafiğe kapandı. Dumanlarla kaplanan tünele çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tüneldeki yangın, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
IHAAW155524-ASA/20-03-2019- İzmir-Manisa arasında yeni açılan Sabuncubeli Tüneli, iddialara göre seyir halindeki bir tırın alev alması nedeniyle trafiğe kapandı.20 Mart 2019 Çarşamba 16:00
IHAAW155524-ASA/20-03-2019- İzmir-Manisa arasında yeni açılan Sabuncubeli Tüneli, iddialara göre seyir halindeki bir tırın alev alması nedeniyle trafiğe kapandı. Dumanlarla kaplanan tünele çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tüneldeki yangın, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.20.03.2019 15:55:24TSINNNN
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