İzmir-Manisa arasında yeni açılan Sabuncubeli Tüneli, iddialara göre seyir halindeki bir tırın alev alması nedeniyle trafiğe kapandı. Dumanlarla kaplanan tünele çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tüneldeki yangın, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. IHAAW155524-ASA/20-03-2019- İzmir-Manisa arasında yeni açılan Sabuncubeli Tüneli, iddialara göre seyir halindeki bir tırın alev alması nedeniyle trafiğe kapandı.

IHAAW155524-ASA/20-03-2019- İzmir-Manisa arasında yeni açılan Sabuncubeli Tüneli, iddialara göre seyir halindeki bir tırın alev alması nedeniyle trafiğe kapandı. Dumanlarla kaplanan tünele çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tüneldeki yangın, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.20.03.2019 15:55:24TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.