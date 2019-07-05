İzmir lise yüzdelik dilimleri 2019 taban puanları İzmir lise taban puanları 2019 İzmir lise yüzdelik dilimleri ve lise kontenjanları MEB e okul vbs tercih robotu. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasında sonra 8. Sınıf öğrencileri lise taban puanlarını araştırmaya başlamıştı. MEB LGS tercihleri 1 Temmuz 2019 itibariyle başladı. LGS tercihlerinde son tarih ise 12 Temmuz. Öğrenciler LGS 2019 puanlarına göre, lise okul tercihlerini e okul üzerinden yapacak. Liseye başlayacak öğrencileri2019 İzmir lise taban puanlarını merak ediyor. İşte İzmir Fen liseleri taban puanlari, İzmir Anadolu Liseleri taban puanları, İzmir Anadolu ve Teknik Meslek lisesi taban puanları, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019.

İzmir lise taban puanları 2019 İzmir lise yüzdelik dilimleri ve lise kontenjanları MEB e okul vbs tercih robotu. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasında sonra 8. Sınıf öğrencileri lise taban puanlarını araştırmaya başlamıştı. MEB LGS tercihleri 1 Temmuz 2019 itibariyle başladı. LGS tercihlerinde son tarih ise 12 Temmuz. Öğrenciler LGS 2019 puanlarına göre, lise okul tercihlerini e okul üzerinden yapacak. Liseye başlayacak öğrencileri 2019 İzmir lise taban puanlarını merak ediyor. İşte İzmir Fen liseleri taban puanlari, İzmir Anadolu Liseleri taban puanları, İzmir Anadolu ve Teknik Meslek lisesi taban puanları, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019.BORNOVA / İzmir Fen LisesiFen Lisesi taban puanları. BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi taban puanları KONAK / Atatürk Lisesi taban puanları KONAK / Atatürk Lisesi taban puanları KONAK / Atatürk Lisesi taban puanları BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi taban puanları KONAK / İzmir Kız LisesiAnadolu Lisesi taban puanları Çiğli Fen Lisesi taban puanları Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi taban puanları Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi taban puanları Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi taban puanları Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi taban puanları Ödemiş Fen Lisesi taban puanları Karabağlar Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi taban puanları Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi taban puanları Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi taban puanları Bornova Yunus Emre Anadolu Lisesi taban puanları Konak Anadolu Lisesi taban puanları Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi taban puanları Karabağlar Anadolu Lisesi taban puanları Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi taban puanları Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi taban puanları Aliağa Alp Oğuz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları Urla Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları ÇİĞLİ / Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları BUCA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları Lise taban puanları için tıklayınız

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