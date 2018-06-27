İzmir lise taban puanları 2018 2019 İzmir lise yüzdelik dilimleri

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte İzmir lise taban puanları 2018 İzmir lise yüzdelik dilimleri

27 Haziran 2018 Çarşamba 20:11

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte İzmir lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri  

Ankara lise taban puanları 2018 Ankara lise yüzdelik dilimleri EYP ve kontenjanları

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte İzmir liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB 3 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı yani LGS sınav sonuçlarısonuc.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler LGS tercihlerini 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. İzmir liseler 2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıkladı. İşte İzmir liselerin taban  puanları ve yüzdelik dilimleri.

İŞTE İZMİR LİSELERİ 2018 TABAN PUANLARI VE 2018 KONTENJANLARI

  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. izmir lise taban puanları 2018 2019
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