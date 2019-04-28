İzmir Foça'da korkutan deprem! Çevre ilçelerden de hissedildi
İzmir’in Foça ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.28 Nisan 2019 Pazar 18:44
İzmir’in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir'in Foça ilçesinde merkez üssü Yeniköy Mahallesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
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