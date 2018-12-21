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İzmir Körfez Geçişi Projesi

TMMOB, ÇED olumlu kararına karşı açılan davada İzmir İdare Mahkemesinin iptal kararı verdiğini duyurdu

21 Aralık 2018 Cuma 20:12
İzmir Körfez Geçişi Projesi

İZMİR (AA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İzmir'deki Körfez Geçiş Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının, İzmir İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini açıkladı.

TMMOB'den yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mart 2017'de İzmir Körfezi'ni güney-kuzey yönünde geçmesi planlanan İzmir Körfez Geçiş Projesi'nin ÇED raporunu onayladı.

Bunun üzerine TMMOB tarafından açılan yürütmeyi durdurma yönündeki davada İdare Mahkemesi, projenin planlama ilke ve esaslarına uygun olmaması, kuzey aksının çok önemli bir doğa koruma alanından geçmesi, güney bölümünde ise tescil altına alınmış koruma statülerinin ve korunacak tarım alanı olarak belirlenmiş bir kent bölgesinin yer alması gibi gerekçelerle ÇED olumlu kararını iptal etti.

Kararda, "Ekosistemde su sıcaklığının ve alanın denizle olan su alışverişinin değişeceği, bunun da flamingoların besin zincirinin en önemli halkasını oluşturan artemiaların bölgeden yok olmasına yol açabileceği ve bunun da sonuç olarak birbirine hassas dengelerle bağlı bir ekosistemin proje ile zarar görebileceği, ÇED projesinde verilmiş olan jeolojik bilgilerin çok genel ve küçük ölçekli olduğu, projeye özel yeterli detay haritalama ve zemin etüt çalışmaları içermediği." kaydedildi.

TMMOB açıklamasında ayrıca "Kentimize, doğamıza ve doğal varlıklarımıza sahip çıkma mücadelesini sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 20:12
  1. ÇED
  2. İzmir Körfez Geçişi
  3. TMMOB

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