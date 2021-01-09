İzmir Karşıyaka Dedebaşı Mahallesi'nde satılık daire
İzmir Karşıyaka Dedebaşı Mahallesi'nde yer alan 99 m² dairenin satılacağı açıklandı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden edinilen bilgiye göre İzmir Karşıyaka Dedebaşı Mahallesi'nde yer alan 99 m² dairenin değeri 380.000 TL olduğu duyuruldu.
Satılacak olan daire Demir köprü Mahallesi, 6180 Sokak, No:56 Kat:Zemin D:2 Karşıyaka/İzmir konumundadır. Daireyi satın almak isteyenler Karşıyaka Adliyesş ek binası Vakıf İş Hanı Kemalpaşa caddesi no:82/C 4. kat satış adresinde birinci Satış Günü olan 02.03.2021 11:45 saati ile İkinci Satış Günü olan 05.04.2021 11:45 saati arasında ihaleye katılabilecekler.
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