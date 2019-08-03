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İzmir-İstanbul otoyolu açılıyor

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Türkiye’nin en büyük otoyol projesi olan İzmir-İstanbul otoyol projesinin 192 kilometrelik kesiminin 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını duyurdu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:34
İzmir-İstanbul otoyolu açılıyor

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Türkiye’nin en büyük otoyol projesi olan İzmir-İstanbul otoyol projesinin 192 kilometrelik kesiminin 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını duyurdu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Ağustos Pazar günü gideceği Bursa’da Türkiye’nin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otobanının açılışını gerçekleştirecek. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir için önemli olan hükümet yatırımlarından birinin daha hayata geçeceğini belirterek, 3,5 saatte İzmir’den İstanbul’a ulaşma imkanı olacağını kaydetti.


Hükümetlerinin ülkemize kazandırdığı en büyük otoyol projelerinden biri olan projenin yapım çalışmalarının 2010’da başladığını belirten Kırkpınar, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile projenin tamamını 4 Ağustos Pazar günü hizmete açılacak. Bilindiği üzere projede bazı kesimler trafiğe açılmıştı, şimdi ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi hizmete açılacak” ifadelerini kullandı.


AK Parti olarak İzmir’e hizmet ve yatırım noktasında her türlü çaba ve gayreti gösterdiklerini dile getiren Kırkpınar, “AK Parti olarak dün olduğu gibi bugünde İzmir’e hizmet ve yatırım noktasında her türlü gayreti gösterip, hemşerilerimizin talep ve beklentilerine karşılık vermeye azami oranda gayret gösteriyoruz. Hizmet ederken de bahanelerin arkasına sığınmayıp, imkanları İzmir’e ve İzmirliye adeta seferber ediyoruz. AK parti olarak hayata geçirdiğimiz diğer projelerin olduğu gibi İzmir-İstanbul otoyolunun da İzmir’imiz başta olmak üzere ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:34
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