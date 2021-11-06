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Biyografi İzmir İl Milli Eğitim Müdürü kim? Murat Mücahit Yentürk kim?
Biyografi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü kim? Murat Mücahit Yentürk kim?

Murat Mücahit Yentürk kimdir? Resmi Gazete'de görevden alımlar ve atama kararları yayımlandı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi görevinden alınırken yerine Murat Mücahit Yentürk getirildi. Peki, Murat Mücahit Yentürk kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-06 10:40:00 -
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü kim? Murat Mücahit Yentürk kim?

6 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de atama kararları yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi yerine Murat Mücahit Yentürk getirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü kim? Murat Mücahit Yentürk kim?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Lisans,

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bölümü Yüksek Lisans,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek Lisansı mezunudur.

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Doktora eğitimini tamamlamıştır.

İngiltere Birmingham City ve Portekiz İnterier Beira Üniversitesinde “Öğretmenlerin Hizmeti İçi Eğitiminin Geliştirilmesi” projelerinde yer almıştır.

Yavuz Selim İlköğretim Okulunda Öğretmen, Fatih Ahmet Rasim Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcısı, Pertevniyal Lisesi’nde Müdür Başyardımcısı olarak,

Bahçelievler Anadolu Lisesi ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi / Fen Lisesi’nde Okul Müdürü olarak görev yapmıştır.

2014-2021 Yılları arasında Şişli

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İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmıştır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü misafir öğretim üyesi olarak dersler vermekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

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