İzmir hava durumu? İzmir’de yağmur ne kadar sürecek? İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İzmir'de kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısının ardından, gece sağanak etkili oldu. Bölgesel olarak yaşanan sağanak yağışta, Foça'da cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok iş yeri ve evi su bastı. Sağnak yağışın yanı sıra ilçede fındık büyüklüğünde dolu yağışı aralıklarla devam etti. Yoğun yağış ile birlikte, ilçede dereler, derecikler ve logarlar taştı. Barış Caddesi, Büyükdeniz Sahili, Reha Midilli Sevgi Yolunun büyük bölümü, Pazaryeri, Büyükdeniz Sevgi caddesi ,Jandarma Komando Okulu önlerinde sokaklar göle döndü.

Büyükdeniz sahilinde yükselen deniz, sahille birleşti. Deniz ve sel suları birbirine karıştı. Bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ve itfaiye ekipleri suları tahliye ederek olası bir su taşkınını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

‘İzmir şuanda afeti yaşıyor’

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı. İzmir kent merkezi ile Dikili, Aliağa ve Foça'da şiddetli sağanak sel baskınlarına neden oldu.

İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu raporunu yayınladı. Marmara Bölgesi için yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Trakya kesimi, Çanakkale, İzmir ve çevre illerde kuvvetli ve yer yer şiddetli rüzgar ile yağış gözlemlenmektedir.