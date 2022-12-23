İzmir, gör bunları! Şehir batarken belediye başkanı lay lay lom peşinde!

İzmir'in Konak ilçesindeki Mersinli Mahallesi, 67 yıldır yenilenmeyen altyapısı nedeniyle yerinde sayıyor. Altyapı yetersiz olduğu için her yağmurda ev ve işyerlerini su basan Mersinli Mahallesi'nde 5 dönemdir muhtarlık yapan Hasan Hüseyin Bayduğa, hizmet alamamaktan yakındı. 27 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nden altyapı istediklerini anlatan Bayduğa, "Alt yapımız 67 yıldır aynı şekilde duruyor. Su tahliye pompalarıyla idare etmeye çalışıyorlar. Ama bu sorun pompayla çözülmez. Her gelen Büyükşehir Belediye Başkanı altyapıyı yapacağını söylüyor. Burası kentin merkezinde olmasına rağmen semtimiz ilgisizliğe terk edildi" dedi.

En büyük sorunlarından birinin de Fatih Caddesi'ndeki trafik çilesi olduğunu söyleyen Bayduğa, Fatih Caddesi ile Kamil Tunca Bulvarı kavşağında günün her saati büyük sorun yaşandığını belirtti.

ARTIK O AĞAÇLAR YOK

Adını çevresini saran ve betonlaşma ile yok olan Mersin ağaçlarından alan Mersinli Mahallesi, ilk adını ise 27 Mayıs 1960 yılında gerçekleştirilen ihtilalden aldı. 27 Mayıs Mahallesi, 1970'lerin başında bugünkü adını aldı. 1950 yılında İzmir'in imar planı yapılan ilk mahallelerinden biriydi. 1950'li yıllarda dört bir yanı Mersin ağaçlarıyla çevrili olan mahallede mersin ağaçlarından eser kalmadı. 1971 yılında Akdeniz oyunları için inşa edilen 51 bin kişi kapasiteli Türkiye'nin en büyük ikinci olimpik stadyumu olan Atatürk Stadı, Mersinli Mahallesi sınırları içinde. Ayrıca Halkapınar Kapalı Spor Salonu, Birinci Sanayi Sitesi, Gıda Çarşısı'nın bir kısmı, Motosikletli Yunus Timler Amirliği, Ağır Bakım Sanayi, METRO ve İZBAN aktarma merkezleri de İzmir'in merkezindeki en eski mahallelerden olan Mersinli'de yer alıyor.

GÖKDELENLER ARASINDA

Etrafı gökdelenlerle kaplı olan Mersinli Mahallesi'nde hala 2-3 kat imar verildiğini söyleyen Muhtar Bayduğa, "Burada ciddi bir altyapı sorunu var. Yakınımızda 40-50 katlı gökdelenler var ama biz 3 kat ile yetiniyoruz. Mahalle halkı da artık değişim ve dönüşüm istiyor. Sıkıştık kaldık. İzmir Belediyesi 67 yıl önce kendi bünyesinde çalışan daire başkanlarına müdürlerine burada dubleks evler yapmış. Bütün müdürleri burada oturuyordu. Mersinli'de altyapı sorununun dışında en önemli problem trafik. Buna da alternatif üretilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GÜLŞEN'E ASTRONOMİK ÜCRET

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in arkadaşı olan Tarkan'a 9 Eylül İzmir'in kurtuluş gününde verdirdiği konser için ödediği para büyük tartışmalara neden oldu. Soyer, önce Tarkan'ın para almayacağını söyledi, ardından ise, alacağını ancak bunu bağışlayacağını söyledi. En son ise konser ücretinin sponsorlar tarafından ödendiğini söylemeye başladı. Ardından Tarkan'a sponsorlar tarafından 3 milyon 540 bin lira ödendiği açıklandı. Soyer, bu yılbaşı gecesi ise ünlü şarkıcı Gülşen'e konser verdirecek. Gülşen'e de 5 milyon lira ödeme yapılacağı belirtiliyor.

TOLGA TEKİN/ ERCAN AKGÜN