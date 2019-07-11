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İzmir dünya sahnesinde

İzmir’in Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer, dünyanın sayılı yerel yönetim birliklerinden Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) yönetim kuruluna seçildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:54
İzmir dünya sahnesinde

İzmir’in Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer, dünyanın sayılı yerel yönetim birliklerinden Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) yönetim kuruluna seçildi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) toplantısına katıldı. 2019-2022 dönemi yönetim organları ve ilgili komitelerin seçimlerinin de yapıldığı toplantıda Tunç Soyer, UCLG Dünya Teşkilatı Konsey Üyesi ve UCLG-MEWA Yerel Yönetişim ve Kent Diplomasisi Komitesi Eşbaşkanı seçildi. Tunç Soyer, yapılan oylama sonucunda, UCLG Dünya Teşkilatı yönetim kurulu üyeliğine seçilen 11 yerel yöneticiden biri oldu. Böylece İzmir, dünyanın önde gelen yerel yönetim birliklerinden birinde üst düzey temsil yetkisi kazandı.



UCLG-MEWA yönetim kurulu toplantısı İzmir’de


Amman’daki toplantıda İzmirlileri sevindiren bir başka karar daha alındı. UCLG-MEWA’nın bir sonraki yönetim kurulu toplantısının İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, aralık ayının ilk haftasında İzmir’de düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yerel yönetimlerin ve yerel demokrasinin geliştirilmesi için faaliyetler yürüten UCLG Dünya teşkilatının, dokuz bölge teşkilatından birisi olan ve genel sekreterliği İstanbul’da bulunan UCLG-MEWA yönetim kurulu toplantısına 17 farklı ülkeden yaklaşık 100 yerel yöneticinin katılması bekleniyor.


Amman’daki toplantıda yerel yönetimlerin yetkilileriyle üst düzey temaslarda bulunan Tunç Soyer, T.C. Ürdün Büyükelçisi Murat Karagöz ile de bir araya geldi.



UCLG-MEWA nedir?


UCLG-MEWA, Yerel yönetimler arasında iş birliklerinin kurulmasını sağlamak, yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını korumak ve uluslararası deneyimleri paylaşmak amacıyla kurulmuş, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) dokuz alt teşkilatından biri. Ocak 2004’ten itibaren fiilen faaliyetlerine başlayan UCLG’nin genel merkezi İspanya’nın Barselona kentindedir. UCLG teşkilatı, dünyanın farklı bölgelerinden 240 bini kenti temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim ağıdır.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:54
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