İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YSK sınavı için 31 Haziran'da TYT, 1 Temmuz'da da AYT'ye girdi. ÖSYM'nin YSK sınav takvimine göre, ÖSYM 2018 YSK sınav sonuçları 31 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da üniversitelerin taban puanlarını araştırır oldu. Peki İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018 ve başarı sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi 2 yıllık taban puanları