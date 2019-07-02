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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28'i muvazzaf 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 08:15
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28'i muvazzaf 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:15
  1. FETÖ
  2. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. TSK

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