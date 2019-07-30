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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

30 Temmuz 2019 Salı 07:34
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı
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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 07:34
  1. FETÖ
  2. operasyon
  3. TSK

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