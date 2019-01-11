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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya'nın İzmir'de sahte kimlikle yakalandığı açıklandı.
11 Ocak 2019 Cuma 10:20
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:20
FETÖ
polis
sanık
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