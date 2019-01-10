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İzmir Çeşme'de Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası verildi

10 Ocak 2019 Perşembe 15:30
İzmir Çeşme'de Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası verildi

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:30
  1. ceza
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