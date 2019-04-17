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Seçim 2019 Sayfası

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.

17 Nisan 2019 Çarşamba 16:30
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe’nin ismini kullanan bazı kişilerin kentteki meslek kuruluşlarının üyelerini arayarak, "iftar yemeği verilmesi" veya "Ramazan paketi dağıtımı" gibi gerekçelerle para talep ettiğini ifade ederek bir uyarı yaptı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılığa karşı bir uyarı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe’nin isminin kullandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:


"İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe’nin ismini kullanan bazı kişilerin kentteki meslek kuruluşlarının üyelerini arayarak, ’iftar yemeği verilmesi’ veya ’Ramazan paketi dağıtımı’ gibi gerekçelerle para talep ettiği öğrenilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun temsil makamındaki kişilerin herhangi bir kişi veya kurumdan bu yönde bir talepte bulunması söz konusu değildir. Önceki yıllarda da farklı örneklerle karşımıza çıkan bu tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik hukuki süreç başlatılacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri adına telefon veya başka bir kanalla ulaşarak, ’hayır’, ’yardım’ gibi gerekçelerle para talep eden kişilere itibar edilmemesi ve en kısa sürede emniyet yetkililerine bilgi verilmesi rica olunur."

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 16:30
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