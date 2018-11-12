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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki kayıp tablolar bakın nereden çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, kaybolan tablolara ilişkin, "8-10 tane tablo Konak Belediyesine ait Güzelyalı Kültür Merkezi'nde çıktı. Hangi dönemdeyse verilmiş belli yerlere. Evine götüren var mıdır, yok mudur onu bilmiyorum." açıklamasını yaptı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:37
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki kayıp tablolar bakın nereden çıktı

Kasım ayı birinci olağan meclis toplantısı, belediye salonunda İzmir  Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılış konuşmalarının yapıldığı sırada, izleyicilerin  arasında bulunan Kültürpark Platformu üyeleri üzerinde "Kültürpark Halkındır,  Halkın Kalacaktır" yazan bir pankart açtı.

Grup adına Erol Akcan konuşma yapmak isteyince, Kocaoğlu, meclis  toplantıda sadece meclis üyelerinin konuşma hakkının bulunduğunu hatırlattı.

İZFAŞ binasının Tınaztepe Üniversitesine tahsis edilmesine ilişkin  rahatsızlıklarının olduğunu belirten Akcan, "Biz demokratik hakkımızı kullanıp,  bunu izah etmek istiyoruz. 5 dakika İzmir halkına zaman verilebilirsiniz. Sonuçta  İzmir ile ilgili toplantı yapıyorsunuz." diye konuştu.

Kocaoğlu ise Kültürpark Platformunu tanımadığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanının ayda gezmediğini ifade eden Kocaoğlu,  "Randevu alırsınız, vermezsek bu davranışı yaparsınız. Siz hiç randevu  istemediniz. Meclisteki grupları toplayacağız. Orada derdinizi anlatacaksınız.  Şimdi oturup meclisi dinleyeceksiniz. Randevu isterseniz veririm. İstemezseniz  sizi burada konuşturmam." dedi.

Grup, bir süre daha mecliste kaldıktan sonra ayrıldı.

"GİDERAYAK BİRAZ EL ATIN"

Toplantının söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz ise  kanalizasyon atıklarının özellikle Bostanlı tarafından İzmir Körfezi'ne  bırakıldığını iddia etti.

Kirlilikten dolayı yosun gibi canlı organizmaların tekrar yeşerdiğini  anlatan Kökoğuz, "Bu durumun bilim adamları tarafından zararlı olduğunu  açıklandı. İZSU atıklarını kanalları açarak niye veriyorsunuz. Körfez neden  temizlemezsiniz? Giderayak biraz el atın, bu durumu başarmaya çalışın."  ifadelerini kullandı.

Kocaoğlu ise İzmir Körfezi'nde adım adım çalıştıklarına işaret etti.

Sayıştay Denetim Raporu'nda belediye envanterinde bulunması gereken 33  tablonun kayıp olmasına ilişkin ise savcılığa gerekli başvuruları yaptıklarını  hatırlatan Aziz Kocaoğlu, "8-10 tane tablo Konak Belediyesine ait Güzelyalı  Kültür Merkezi'nde çıktı. Hangi dönemdeyse verilmiş belli yerlere. Evine götüren  var mıdır, yok mudur onu bilmiyorum. Ama büyük çoğunluğu bulundu. 3-4 tanede  bizim odamızda var." diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:37
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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