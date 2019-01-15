İzmir Büyükşehir Belediyesinde maaşların eksik yatırıldığı iddiası

İZMİR (AA) - Tüm Yerel Sen İzmir 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Başar Özmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT çalışanlarının maaşlarının eksik yatırıldığını ileri sürdü.

Özmen, yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının toplu sözleşme masasından kaçtığını ve mevcut toplu sözleşmenin gereklerini de yerine getirmediğini savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları ESHOT ve İZSU Genel Müdürlükleri ile sendika arasında 31 Mayıs 2018'de imzalanan toplu iş sözleşmesinin (TİS) hala yürürlükte olduğunu ifade eden Özmen, şöyle devam etti:

"TİS kapsamında sosyal denge tazminatı en yüksek devlet memurunun Ocak 2019'daki maaşına göre hesaplanmalıdır. Sözleşmenin 20. ve 24. maddeleri gereğince belirlenmiş memur maaş zammı ve 3 Ocak 2019 tarihinde açıklanan enflasyon rakamı dikkate alınarak sosyal denge tazminatı hesaplanması ve çalışanlara ocak ayı maaşlarında zamlı olarak yansıtılması İzmir Büyükşehir Belediyesine yazı ile iletilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT çalışanlarının bu ay maaşları eksik yatırılmıştır. Yerel seçim öncesi emekçilerin ortalama 100 lirasına bile göz koyanlar bunun hesabını kimseye veremeyecektir."

Çalışanların maaşlarında iyileştirilme yapılmamasına karşın mevcut ücretlerinden de kesinti yapıldığını aktaran Özmen, yemek ihalesinin yapılmadığı İZSU'da da personelin mağdur edildiğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden TİS'in gerekliliklerini yerine getirmesini isteyen Özmen, "Aksi halde İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU ve ESHOT emekçileri olarak iş bırakma dahil her türlü eylemi ortaya koymaktan imtina etmeyeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.