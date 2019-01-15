0553 313 94 23

İzmir Büyükşehir Belediyesinde maaşların eksik yatırıldığı iddiası

Tüm Yerel Sen İzmir 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Başar Özmen: - "İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT çalışanlarının maaşları eksik yatırılmıştır. Yerel seçim öncesi emekçilerin ortalama 100 lirasına bile göz koyanlar bunun hesabını kimseye veremeyecektir"

15 Ocak 2019 Salı 14:46
İzmir Büyükşehir Belediyesinde maaşların eksik yatırıldığı iddiası

İZMİR (AA) - Tüm Yerel Sen İzmir 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Başar Özmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT çalışanlarının maaşlarının eksik yatırıldığını ileri sürdü.

Özmen, yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının toplu sözleşme masasından kaçtığını ve mevcut toplu sözleşmenin gereklerini de yerine getirmediğini savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları ESHOT ve İZSU Genel Müdürlükleri ile sendika arasında 31 Mayıs 2018'de imzalanan toplu iş sözleşmesinin (TİS) hala yürürlükte olduğunu ifade eden Özmen, şöyle devam etti:

"TİS kapsamında sosyal denge tazminatı en yüksek devlet memurunun Ocak 2019'daki maaşına göre hesaplanmalıdır. Sözleşmenin 20. ve 24. maddeleri gereğince belirlenmiş memur maaş zammı ve 3 Ocak 2019 tarihinde açıklanan enflasyon rakamı dikkate alınarak sosyal denge tazminatı hesaplanması ve çalışanlara ocak ayı maaşlarında zamlı olarak yansıtılması İzmir Büyükşehir Belediyesine yazı ile iletilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT çalışanlarının bu ay maaşları eksik yatırılmıştır. Yerel seçim öncesi emekçilerin ortalama 100 lirasına bile göz koyanlar bunun hesabını kimseye veremeyecektir."

Çalışanların maaşlarında iyileştirilme yapılmamasına karşın mevcut ücretlerinden de kesinti yapıldığını aktaran Özmen, yemek ihalesinin yapılmadığı İZSU'da da personelin mağdur edildiğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden TİS'in gerekliliklerini yerine getirmesini isteyen Özmen, "Aksi halde İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU ve ESHOT emekçileri olarak iş bırakma dahil her türlü eylemi ortaya koymaktan imtina etmeyeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:46
  1. Eksik
  2. ESHOT
  3. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  4. İZSU
  5. maaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
    1. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    2. En fazla kaybettiren BES fonları
    3. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına..
    4. Antalya'da otomobilin çarptığı hemşire..
    5. En fazla kazandıran BES fonları
    6. BES fonu istatistikleri
    7. Kategorilerine göre en fazla..
    8. Gaziosmanpaşa'da eşini silahla vuran..
    9. JÖH'ten nokta operasyon! 2 terörist..
    10. Kategorilerine göre en fazla..
    11. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    12. KPMG 2019 Avrupa Şampiyonları Raporu
    13. Yatırım fonu istatistikleri
    14. En fazla kazandıran yatırım fonları
    15. Cech, sezon sonunda futbolu bırakacak
    16. "Küresel ekonomide dolarsızlaşma devam..
    17. Muğla'da sağanak ve fırtına etkili..
    18. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    19. Netflix'in Fatih Sultan Mehmet dizisi..
    20. Üniversitede akademisyenler birbirine..
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor