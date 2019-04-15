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Seçim 2019 Sayfası

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk toplantısını yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: - "Biz burada iş birliği ve uzlaşı içerisinde en geniş demokrasiyi sonuna kadar uygulayarak, demokratik uygulamaları hayata geçirerek, İzmir'i birlikte yönetmenin onurunu, gururunu hep birlikte yaşayalım"

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:27
İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk toplantısını yaptı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz burada iş birliği ve uzlaşı içerisinde en geniş demokrasiyi sonuna kadar uygulayarak, demokratik uygulamaları hayata geçirerek, İzmir'i birlikte yönetmenin onurunu, gururunu hep birlikte yaşayalım." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Soyer, başkanlığında ilk kez toplandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Soyer, İzmir'in Türkiye'de demokrasinin en güzel örneğini sergileyeceğine inandığını belirtti.

İş birliği ve uzlaşı temennisinde bulunan Soyer, "Biz burada iş birliği ve uzlaşı içerisinde en geniş demokrasiyi sonuna kadar uygulayarak, demokratik uygulamaları hayata geçirerek, İzmir'i birlikte yönetmenin onurunu, gururunu hep birlikte yaşayalım. Bu iş birliği ve dayanışma farklı siyasi parti ve görüşlerden olmamızın farklı görüşlere sahip olmamızın bir engeli olmasın. Bu farklılıklar bu meclisin alacağı kararları zenginleştirsin, iyileştirsin ve İzmir için daha hayırlı sonuçlar ortaya konulmasına imkan versin." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da yeni dönemin kent için hayırlı olması dileğinde bulunarak, mecliste yer alan herkesin tek gayesinin daha iyi bir İzmir olduğunu vurguladı.

İzmir'in daha iyi bir noktaya gelmesi arzusunu taşıdıklarını anlatan Hızal, "Biz önümüzdeki dönemde İzmir halkı için, İzmir için güzel olan, iyi olan ve doğru olan her konuda grubumla birlikte yanınızda olacağımıza söz veriyoruz. Ama İzmir için iyi olmayan, İzmir halkının aleyhine olan her hususta da grubumuzla birlikte yasaların bize tanımış olduğu yetkilerle önerilerimizi sunacağız, karşısında duracağız. Daha iyinin ve daha doğrunun yapılması için mücadele vereceğiz." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu da seçim sonuçlarının İzmir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ederek, "İzmir için aşkla çalışacağız. İzmir'i dünyanın ve Avrupa'nın en önemli kentlerinden biri haline getirip, İzmir'deki her bir vatandaşımızın yaşam kalitesinin yükselmesi için bu meclis çalışmalar ortaya koyacak." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç de kent için iyi ve doğru olan her konuda çalışmalara destek vereceklerini belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin de İzmir'in güzelleştirilmesi ve şehrin iyi daha iyi noktaya gelmesi için çalışacaklarını bildirdi.

- Meclis 1. ve 2. başkanvekili seçimleri

Konuşmaların ardından 2 yıl süreyle görev yapacak Meclis 1. ve 2. Başkanvekili seçimlerine geçildi.

Gizli yapılan oylama sonucunda CHP'nin önerdiği Mustafa Özuslu 1. Başkanvekili, Burhan Suat Çağlayan ise 2. Başkanvekili seçildi.

Toplantıda meclis divanı için 4 asil 4 yedek üye de gizli oyla belirlendi. Büyükşehir Belediye Encümeni'ne, meclis üyeleri arasından 1 yıl süre ile gizli oyla 5 üye belirlenirken, meclis ihtisas komisyonlarına da üyeler seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisinden Konak ilçesinde bulunan tarihi Elektrik Fabrikası'nın yarın Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak olan ihalesine katılmak için karar alındı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, 2018 yılı denetim ve faaliyet raporlarının okunup, oylanması ile devam etti.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:27
  1. İBB Meclisi
  2. olağan meclis
  3. toplantı
  4. Tunç Soyer

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