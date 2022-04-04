İzmir bugün iftar saat kaçta? 4 Nisan İzmir iftar akşam ezanı vakitleri:
İzmir'de yaşayanlar 4 Nisan Pazartesi akşamı oruçların saat kaçta açılacağını araştırmaya başladı. Peki, İzmir'de bugün oruç saat kaçta açılacak? İzmir ezan vakitleri:
Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Ramazanın üçüncü gününde İzmir’de oruçların saat kaçta açılacağı merak ediliyor. Peki, bugün iftar saat kaçta?
İzmir bugün iftar saat kaçta? 4 Nisan İzmir iftar akşam ezanı vakitleri:
İzmir'de 4 Nisan Pazartesi akşamı oruçlar 19.44'te açılacak. 4 Nisan Pazartesi gecesini 5 Nisan Salı'ya bağlayan gece için imsak saati 05.20'dir.
İzmir 5 Nisan Salı iftar saat kaçta?
İzmir'de 5 Nisan Salı akşamı iftar saat 19.45'te yapılacak.
İzmir 6 Nisan Çarşamba iftar saat kaçta?
İzmir'de 6 Nisan Çarşamba akşamı iftar saat 19.46'da yapılacak.
İzmir 7 Nisan Perşembe iftar saat kaçta?
İzmir'de 7 Nisan Perşembe akşamı iftar saat 19.47'de yapılacak.
İzmir 8 Nisan Cuma iftar saat kaçta?
İzmir'de 8 Nisan Cuma akşamı iftar saat 19.48'de yapılacak.
İzmir 9 Nisan Cumartesi iftar saat kaçta?
İzmir'de 9 Nisan Cumartesi akşamı iftar saat 19.48'de yapılacak.
İzmir 10 Nisan Pazar iftar saat kaçta?
İzmir'de 10 Nisan Pazar akşamı iftar saat 19.49'da yapılacak.
İzmir 11 Nisan Pazartesi iftar saat kaçta?
İzmir'de 11 Nisan Pazartesi akşamı iftar saat 19.50'de yapılacak.
İzmir 12 Nisan Salı iftar saat kaçta?
İzmir'de 12 Nisan Salı akşamı iftar saat 19.51'de yapılacak.