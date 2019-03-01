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İzmir boşanmada rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir’de evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılına göre yüzde 3,9 azalarak 2018 yılında 29 bin 534 oldu.

01 Mart 2019 Cuma 11:44
İzmir boşanmada rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir’de evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılına göre yüzde 3,9 azalarak 2018 yılında 29 bin 534 oldu. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il yine İzmir oldu.

 

Kaba evlenme hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,55 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,05 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,43 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,91 ile Bayburt, binde 5,13 ile Kastamonu izledi.

 

Ortalama ilk evlenme yaşı, İzmir’de 2018 yılında erkekler için 28,7, kadınlar için 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,5 yaş ile Kars oldu. Bu ili 4,4 yaş ile Ağrı, 4,3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il ise 2,3 yaş ile Kastamonu oldu. Bu ili 2,5 yaş ile Karabük, 2,6 yaş ile Zonguldak, Malatya, Elazığ, Ankara, Hakkari, Samsun, Şırnak ve Eskişehir izledi.



Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il yine İzmir oldu

 

İzmir’de boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artarak 11 bin 994 oldu. Kaba boşanma hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,77 ile Muğla, binde 2,69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,28 ile Şırnak, binde 0,31 ile Siirt izledi. İzmir’de boşanmaların yüzde 36’sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. İzmir’de boşanmaların 2018 yılında yüzde 36’sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 29’u ise 16 yıl ve üzeri evli çiftlerde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:44
  1. Kilis
  2. Karabük
  3. Şırnak
  4. Bayburt
  5. Aksaray
  6. Zonguldak
  7. Siirt
  8. Samsun
  9. Muş
  10. Muğla
  11. Malatya
  12. Kastamonu
  13. Kars
  14. İzmir
  15. Hakkari
  16. Gümüşhane
  17. Eskişehir
  18. Elazığ
  19. Antalya
  20. Ankara
  21. Ağrı
  22. Adıyaman
  23. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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