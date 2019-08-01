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İzmir Belediyesini şikâyet eden vatandaşı KDK haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İzmir’den bir vatandaşın İzmir Belediyesi hakkında yaptığı şikayeti haklı buldu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:38
İzmir Belediyesini şikâyet eden vatandaşı KDK haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İzmir’den bir vatandaşın İzmir Belediyesi hakkında yaptığı şikayeti haklı buldu.


Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) İzmir’den gelen şikâyet başvurusunda vatandaş, İzmir Belediyesinin konut satış ihalesine katılarak bir daire aldığını ancak ihalenin hemen ardından yaşadığı rahatsızlık nedeniyle acil hastaneye kaldırıldığını, ameliyat olduğunu ve bir ay hastanede yattığını anlattı. Başvurucu, hastaneden çıktıktan sonra ihalenin ardından 15 gün içinde ihale bedelini ödemediği için 11 bin liralık geçici teminat bedelinin belediyeye irat kaydedildiğini öğrendi. Hastalığı nedeniyle birikimlerini harcayan vatandaş daireyi alacak gücü kalmadığı gibi teminatından da oldu.


Başvurucu, belediyeye başvurarak hastalığını kanıtlayan belgeler sundu ve teminat bedelinin tarafına iade edilmesini talep etti. Belediye yetkilileri ise bütçeye irat olarak kaydedilen bedelin ödemesini yapamayacaklarını söyleyerek başvuruyu reddetti. Şikâyetçi vatandaş belediyenin başvurusunu reddetmesi üzerine KDK’ya başvurarak teminat bedelinin belediye tarafından tarafına iade edilmesini talep etti.



“Belediye vatandaşın teminatını geri vermeli”


KDK, belediyenin ilgili bölümünden bilgi ve belge istedi. Belediyeden gelen cevabi yazıda teminatın belediye bütçesine irat olarak kaydedilmesinin bir kanuni zorunluluk olduğu ve işlemin geri döndürülemeyeceği ifade edildi.


KDK’nın idareden gelen cevabi yazı, mevcut mevzuat ve kanunlarda yaptığı araştırma sonucunda, Devlet İhale Kanunu’nun 62 ve 69. Maddesi’nde ağır hastalığın sözleşmenin bozulmasına neden olarak düzenlendiği görüldü. Şikâyet başvurusunda ifade edilen durumun bu maddeler kapsamına girdiğinin ifade edildiği tavsiye kararı neticesinde KDK, İzmir Belediyesinden vatandaşın teminatını geri vermesini talep etti.


İdarenin bütün birimleriyle vatandaş arasında köprü olan Kamu Denetçiliği Kurumuna 2019’un ilk altı ayında gelen 10 bin şikâyetin yüzde 8’ini mahalli idarelerce yürütülen hizmetler oluşturdu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:38
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