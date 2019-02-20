0553 313 94 23

"İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz"- "İnşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceğiz"- "Biz artık bundan sonraki süreçte kentsel dönüşümle ilgili kararlı bir duruş sergilemek zorundayız"

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:18
"İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz." dedi.

Kurum, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, merhum bakanlardan Güzel'in ülke siyaseti için önemli bir isim olduğunu belirtti.

Güzel'in adının önemli bir tesise verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Kurum, alt ve orta gelir grubundan insanların yaşadığı mahalledeki tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, millet kıraathanesi, profesyonel futbol sahası, bisiklet ve yürüyüş yolları bulunduğunu kaydetti.

Kurum, İzmir'in Bayraklı ilçesinde kopan kayaların evlerin üzerine düşmesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün haberlere konu olan İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz. Çiçek Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın sorunlarını kentsel dönüşümle çözmek suretiyle TOKİ ekiplerimiz oraya doğru hareket ediyor. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle beraber, inşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceğiz."

- "Kentsel dönüşümde kararlı duruş sergilemek zorundayız"

İstanbul Kartal'daki acı olayda 21 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Kurum, "Biz kentsel dönüşümden çok çektik. Depremlerde insanlarımızı kaybettik, çok sayıda insanımız yaralandı, yüklü miktarda mal kaybımız oldu. Biz artık bundan sonraki süreçte kentsel dönüşümle ilgili kararlı bir duruş sergilemek zorundayız." diye konuştu.

Vatandaşa hizmet etme derdinde olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, vatandaşın hizmet ve yaşam kalitesini artırmak istediklerini, Gaziantep'in de bu konuda önemli aşamalar elde ettiğini aktardı.

Kurum, 31 Mart'taki yerel seçimlerden Türkiye'nin daha güçlü çıkarak yoluna devam etmesi gerektiğine değinerek, "Biz çamur siyasetiyle değil, hizmet siyasetiyle yarışıyoruz. Yolumuza da böyle devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, daha sonra beraberindeki protokol mensuplarıyla açılışını gerçekleştirdiği millet bahçesini gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Gezisi sırasında çocuklarla futbol oynayan Kurum, penaltı denemesi yaptı, çocuk kütüphanesinde çocuklarla şarkı söyleyip, davul çaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:18
  1. Bayraklı
  2. Gaziantep
  3. İzmir
  4. Kentsel dönüşüm
  5. Murat Kurum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Veliaht Prens Selman: "Yatırımların 100 milyar doları aşmasını bekliyoruz"
    1. Veliaht Prens Selman: "Yatırımların..
    2. Gördes’e 83 milyon liralık yatırım
    3. Putin’den ABD ve Avrupa’ya INF uyarısı
    4. Mahmud Abbas’tan İsrail’in ödeneklerde..
    5. Simone Kaslowski TÜSİAD yönetim kurulu..
    6. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    7. Hasta gibi girdiler, oksijen tüpünün..
    8. Mısır’da 9 kişi savcıyı öldürdükleri..
    9. TÜSİAD'ın 49. Genel Kurul Toplantısı
    10. “Doğa tahribatı ve iklim değişikliği..
    11. Akdeniz'de deprem
    12. ‘Uluslararası Sağlık Köprüsü’ projesi..
    13. Bahçeli sinyali verdi! "Böyle bir..
    14. Haluk Alıcık ustalık dönemi..
    15. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürler..
    16. Hatay’da 8 kaçak göçmen yakalandı
    17. "Materyal eksiğimizin tamamını giderdik"
    18. Mersin’deki kazada ölü sayısı 5’e çıktı
    19. Netanyahu-Putin görüşmesi ertelendi
    20. Freni patlayan hafriyat kamyonu,..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"