GAZİANTEP (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz." dedi.

Kurum, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, merhum bakanlardan Güzel'in ülke siyaseti için önemli bir isim olduğunu belirtti.

Güzel'in adının önemli bir tesise verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Kurum, alt ve orta gelir grubundan insanların yaşadığı mahalledeki tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, millet kıraathanesi, profesyonel futbol sahası, bisiklet ve yürüyüş yolları bulunduğunu kaydetti.

Kurum, İzmir'in Bayraklı ilçesinde kopan kayaların evlerin üzerine düşmesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün haberlere konu olan İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz. Çiçek Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın sorunlarını kentsel dönüşümle çözmek suretiyle TOKİ ekiplerimiz oraya doğru hareket ediyor. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle beraber, inşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceğiz."

- "Kentsel dönüşümde kararlı duruş sergilemek zorundayız"

İstanbul Kartal'daki acı olayda 21 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Kurum, "Biz kentsel dönüşümden çok çektik. Depremlerde insanlarımızı kaybettik, çok sayıda insanımız yaralandı, yüklü miktarda mal kaybımız oldu. Biz artık bundan sonraki süreçte kentsel dönüşümle ilgili kararlı bir duruş sergilemek zorundayız." diye konuştu.

Vatandaşa hizmet etme derdinde olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, vatandaşın hizmet ve yaşam kalitesini artırmak istediklerini, Gaziantep'in de bu konuda önemli aşamalar elde ettiğini aktardı.

Kurum, 31 Mart'taki yerel seçimlerden Türkiye'nin daha güçlü çıkarak yoluna devam etmesi gerektiğine değinerek, "Biz çamur siyasetiyle değil, hizmet siyasetiyle yarışıyoruz. Yolumuza da böyle devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, daha sonra beraberindeki protokol mensuplarıyla açılışını gerçekleştirdiği millet bahçesini gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Gezisi sırasında çocuklarla futbol oynayan Kurum, penaltı denemesi yaptı, çocuk kütüphanesinde çocuklarla şarkı söyleyip, davul çaldı.

