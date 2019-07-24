İzmir Barosundan Güzel Sanatlar Fakültesi için yürütmeyi durdurma başvurusu

İzmir Barosu, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı’nın, Buca’daki Tınaztepe Kampüsüne taşınmasına yönelik işlemin durdurulması istemiyle dava açtı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerle birlikte açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bulunduğu binadan deprem riski nedeniyle alınmış raporlar gerekçe gösterilerek taşınmasına yönelik işlemin iptalini talep ettiklerini söyledi. Yücel, “İzmir kenti güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine ve öğretim üyelerine ev sahipliği yapacak bir bina bulma konusunda yetersiz değildir. Yeter ki üniversiteler bu konuda niyetli olsun, bu konuda adım atmaya hazır olsunlar. Mahkeme heyetini bu talebimize yanıt vermeye, bu talebimiz doğrultusunda işlem yapmaya çağırıyoruz” dedi.

Yücel ve beraberindekiler daha sonra dava dilekçesi ve konuya ilişkin belgeleri İzmir Bölge Adliye Mahkemesine iletti.