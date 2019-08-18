Basın özgürlüğü maskeleri düştü! Karahasanoğlu'na hapis talebi İzmir Barosu’nun hiçbir delil sunmaksızın yaptığı suç duyurusu sonrası, Küçükçekmece Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında 4,5 yıl hapis istendi. Bu olay, her fırsatta demokrasiden ve basın özgürlüğünden dem vuran İzmir Barosu’nun ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

Haber Merkezi 2015 yılında Akit’in internet sitesinde yer alan bir yazıdan dolayı özgür basın susturulmak istendi. Avukatlık mesleğini sorunlarından ziyade marjinal zihniyetteki yöneticilerin ideolojik tatminlerini gerçekleştirdikleri bir kurum haline dönen İzmir Barosu, büyük bir skandala imza attı. Dillerinden düşürmedikleri basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kavramlarını hiçe sayan baro yönetimi, gazetemiz hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkiye’nin kutuplaştırıldığını iddia eden fakat kendilerinden olmayanlara hayat hakkı tanımayan bir zihniyetin mensubu olan İzmir Barosu yöneticileri, gazetemizin internet sitesinde 2015 yılında yayımlanan bir yazı dolayısıyla suç duyurusunda bulunup, Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında ididaname düzenlenmesini sağladılar. Küçükçekmece Savcılığı, İzmir Barosu’nun suç duyurusu üzerine, Karahasanoğlu’nun 4.5 yıl hapsini istedi. 28 Şubat’ta uyguladıkları taktiğin bir benzeriyle gazetemize saldıran İzmir Barosu’nun tavrı kamuoyunda tepki çekti.

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