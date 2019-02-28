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İzmir Balçova Belediye Başkanı Çalkaya aday olamayacak

YSK, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle, İzmir Balçova Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığına yapılan itirazı kabul etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:13
İzmir Balçova Belediye Başkanı Çalkaya aday olamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İzmir'in Balçova İlçesi CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın yerel seçimlerde yeniden aday olamayacağına karar verdi.

İzmir'in Balçova ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığına, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle itiraz edilmişti.

İlçe Seçim Kurulu, Çalkaya'nın aday olamayacağına ve aday olabilmek için ek belge sunması gerektiğine karar vermişti.

İlçe Seçim Kurulu kararına yapılan itiraz, İzmir İl Seçim Kurulu tarafından karar bağlanmıştı. İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulunun Çalkaya'nın aday olabilmek için ek belge sunması yönündeki kararını kaldırmıştı.

İl Seçim Kurulunun bu kararına CHP'li bir üyenin itirazı üzerine konu YSK'nin gündemine geldi.

YSK, itirazı kabul ederek, Çalkaya'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle aday olamayacağı kararını verdi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:13
  1. itiraz
  2. İzmir Balçova belediye başkan adayı
  3. Mehmet Ali Çalkaya
  4. YSK

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