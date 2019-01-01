İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alımları ne zaman? İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı 2019

İzmir Bakırçay Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman? İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 17 öğretim görevlisinin alınacağını açıkladı. Peki İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları 31 Aralık 2018 itibariyle başladı. Son başvuru tarihi ise 14 Ocak 2019.

Rektörlüğün ilgili açıklaması

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını (profesörler için 6 takım; doçentler ve doktor öğretim üyeleri için 4 takım) ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1- Başvuru formu

2- Özgeçmiş

3- Bilimsel çalışma ve yayınlardan oluşan dosya:

-Profesör başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 6 adet flash bellek içerisinde (PDF formatında)

-Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 4 adet flash bellek içerisinde (PDF formatında)

-Hazırlanan her flash bellek dosyasına yayın listesi çıktısı eklenecektir.

-Profesör kadrosuna yapılan başvurularda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesinin 2. bendi gereği yayınlardan birinin başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtilmesi gerekmektedir.

4- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yabancı dil belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

5- 2 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

NOT:

1 - Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “ASLI GİBİDİR” onayı kurumumuzca yapılabilecektir.

2 - Adaylar, eser listelerini (yayın listesi) yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (flash bellekte) verebilirler.

3 - Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

İlan Başvuru Başlangıç Tarihi: 31.12.2018

İlan Son Başvuru Tarihi: 14.01.2019

* Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ilgili fakülte dekanlığına, Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel

Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.