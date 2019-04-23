İzmir-Aydın Otoyolunda kamyon ile otomobil şarampole uçtu: 1 ölü bir yaralı

İzmir-Aydın Otoyolunun Torbalı ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana gelen kaza sonucunda kamyon ile otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Torbalı ilçesi Yeniköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinde İzmir istikametine seyir halinde olan ve Fatih Atıcı’nın (30) kullandığı 35 KD 5015 plakalı otomobilin belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, Adem İzmirli (55) yönetimindeki 07 ACJ 740 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, kamyon ile otomobil bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AKS 110 ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyon sürücüsü Adem İzmirli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İzmirli’nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Fatih Atıcı ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Atıcı’nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ve jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından kamyon ile otomobil vinç yardımıyla şarampolden çıkarıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Adem İzmirli’nin arkadaşı İsmail Uygun nakliyecilik yaptıklarını ve İzmirli’nin Datça’dan yüklediği patatesi İzmir Hali’ne götürdüğünü kendisinden de bir saat önce yola çıktığını ifade etti.